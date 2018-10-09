В поселке Псебай следователь скрыла факт грабежа подростком, который участвовал в убийстве женщины

Возбуждено уголовное дело в отношении следователя отдела ОМВД по Мостовскому району, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в апреле 2018 года женщина проводила проверку по сообщению об открытом хищении куртки двумя несовершеннолетними у сверстника в поселке Псебай. Следователь полиции не передала сообщение в органы Следственного комитета, а стала проводить проверку самостоятельно. Она была осведомлена о совершении подростками хищения именно группой лиц.

«Сотрудница полиции уговорила потерпевшего отказаться от претензий в адрес двух обидчиков, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В нем она указала на непричастность одного из несовершеннолетних к грабежу, а действия второго квалифицировала как не содержащие признаков грабежа в силу малозначительности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Несвоевременное привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности, неприменение к ним профилактических и процессуальных мер привели к совершению 13 мая в Псебае жестокого убийства женщины, соучастником которого стал один из несовершеннолетних. Впоследствии решение было отменено, и в отношении двух подростков возбудили уголовное дело о грабеже.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство 40-летней женщины произошло 13 мая в поселке Псебай. Следственный комитет 15 мая сообщил о возбуждении уголовного дела. В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай. По делу об убийстве женщины в поселке Псебай назначили генетическую экспертизу.

Был задержан второй подозреваемый по делу об убийстве женщины в Мостовском районе.

СК 21 мая сообщил о предъявлении обвинения двум фигурантам дела об убийстве матери пятерых детей в Псебае. По данным следствия, вечером 13 мая молодые люди вместе с местными жителями распивали спиртные напитки в одном из кафе в поселке Псебай. В заведении также находилась 40-летняя женщина, с которой 16-летний подросток был ранее знаком. Когда женщина собралась домой, молодые люди, имея умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении знакомой, предложили проводить ее. По пути следования 16-летний подросток ударил женщину по голове, после чего молодые люди совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а затем 16-летний парень задушил пострадавшую. Далее злоумышленники перенесли тело в кусты и скрылись.

Глава поселка Псебай Мостовского района ушел в отставку.

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Убийство в Псебае

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