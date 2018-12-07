В поселке Советском Тимашевского района благоустроили парк

Он стал первым сельским населенным пунктом в районе, где выполнили реконструкцию зеленой зоны по программе «Формирование комфортной городской среды».

В парке появилась широкая аллея с фонарями, скамейками, кустарниками и деревьями. На это потратили около 5 млн рублей. Также планируют оборудовать детскую площадку.

В 2019 году обустроят парки в еще несколько сельских поселений Тимашевского района — поселках Днепровском, Роговском и Незаймановском.

Абинскому району на реализацию проекта в этом году выделили более 12 млн рублей. В станице Холмской завершили работы по обустройству общественной территории сквера «В честь 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками Кубанских земель» на улице Рудничной. Площадь нового парка составит 6 тыс. 750 кв. м.

Всего в 2018 году на реализацию проекта в Краснодарском крае выделили 1 млрд 520 млн рублей. На следующий год предусмотрен такой же объем финансирования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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