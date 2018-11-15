В поселке Туапсинского района отремонтируют систему водоотведения

Капитальный ремонт сети завершают в поселке Новомихайловском.

Работы ведут в переулке Уютном. Ранее здесь установили специальные очистные сооружения — септики, однако высокий уровень грунтовых вод сделал их использование неэффективным. Устранить проблему решили, проложив канализационную сеть.

Предварительно провели необходимые мероприятия для сдерживания подземных вод. Трубы уложили на участке протяженностью 200 м. Установят восемь канализационных колодцев, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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