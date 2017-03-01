В поселке Удобном Адыгеи появится комбинат пищевых продуктов

На Российском инвестиционном форуме в Сочи Республика Адыгея заключила 11 соглашений на сумму более 11 млрд рублей. Так, в поселке Удобном появится комбинат пищевых продуктов с собственным торгово-логистическим парком.

Инвестором выступил Майкопский пивоваренный завод.

«Это будут и кондитерские изделия, и безалкогольные напитки, и пиво. Поэтому мы понимаем, что в каждом районном центре, если появится бюджетообразующее предприятие, где будет возможность работать, формировать заработную плату, при этом формировать доходную часть бюджета, то все социальные обязательства этих поселений, муниципалитетов будут решены», — отметил врио главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Власти Адыгеи также продолжают развитие Теучежского индустриального парка. Площадку администрация обеспечила всей инфраструктурой, и частных инвестиций в это направление с каждым годом все больше. Еще один масштабный проект будет продолжен в сельском хозяйстве.

«Общая численность садов будет насчитывать 1 тыс. 350 га. Объем инвестиций в течение ближайших трех-четырех лет более 5 млрд рублей. На сегодняшний день из 460 га посажено 240 га яблоневых садов по интенсивной технологии, все остальное — это ореховые сады: грецкий орех и фундук», — сказал генеральный директор группы компаний «Аксис» Рустам Калашау.

Также власти подписали проекты по развитию сотовой связи, энергетики и туризма на территории Адыгеи, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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