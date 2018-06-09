В поселке Уманском Ленинградского района открылась спортплощадка

На ней разместили зону для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом и гандболом, установили уличные тренажеры.

В поселке Уманском таких мест для здорового досуга раньше не было. Воспользоваться брусьями или побить свой рекорд по отжиманиям сможет любой желающий. Площадка станет тренировочной базой для местной женской футбольной команды «Уманчанка».

«Мы ездили полгода назад в Орел и заняли там второе место. Не хватало техники, которую надо было отрабатывать на улице, на мини-футболе. Но мы не могли этого сделать, потому что наше поле было разбито, ямки, кочки», — рассказала участница футбольной команды «Уманчанка» Алина Кулик.

«Спорт, массовый спорт, занятия физической культурой для жителей Кубани должны быть доступны. Не только в крупных городах, но также в станицах, поселках, хуторах. Люди недалеко от места жительства, учебы, работы должны иметь возможность заниматься спортом», — отметил начальник отдела министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Денис Гарьковенко.

На строительство спортивной площадки в Ленинградском районе направили около 5 млн рублей из краевого и местного бюджетов. Таких объектов за последние несколько лет на Кубани открыли около 600.

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