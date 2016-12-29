В поселке Уманском открыли офис врача общей практики

В поселке Уманском Ленинградского района открылся офис врача общей практики. Новая амбулатория сменила местный медицинский пункт, который находился в обветшалом здании.

В поселке живут 1,5 тыс. человек. Теперь им не придется добираться в районный центр, чтобы сходить на прием, например, к терапевту или стоматологу. Всю необходимую медицинскую помощь теперь смогут оказать врачи ВОПа.

«Я сделаю все, чтобы выучить человека, который заменит меня на этом нелегком, но интересном посту. Амбулатория позволяет все», — сказал врач общей практики Владимир Лаштабег.

Свою маленькую поликлинику местные жители получили благодаря краевой программе. Из регионального бюджета на строительство ВОПа потратили 10,5 млн рублей. В офис доставили современное медоборудование.

«Лишь бы это все, что было написано в смете, с чем нас знакомили раньше, было не на словах, а на деле», — сказала председатель совета ветеранов поселка Уманского Алла Гопченко.

В крае уже работают больше 200 офисов врачей общей практики. В будущем власти региона планируют расширять сеть ВОПов на территории Кубани, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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