В поселке Яблоновском двухлетняя девочка выпала из окна поликлиники

Это произошло днем 3 октября. Полиция начала проверку.

Ребенок выпал из окна второго этажа. Сотрудники полиции Тахтамукайского района проводят проверку, опрашивают родственников девочки, знакомых семьи и сотрудников поликлиники, сообщил официальный представитель МВД по Республике Адыгея Байзет Гомлешко.

В министерстве здравоохранения Адыгеи рассказали, что после падения девочку обследовали в больнице Краснодара. У ребенка незначительное повреждение в районе голеностопа. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь, сейчас она находится дома, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник