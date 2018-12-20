В поселке Яблоновском при пожаре пострадал мужчина

Возгорание произошло 18 декабря в 21:35 на улице Кочубея.

Прибывшие на место пожарные потушили три хозяйственные постройки на площади 40 кв. м. В ликвидации пожара принимали участие восемь человек и две единицы техники.

«В результате пожара был травмирован один человек: 47-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован в лечебное учреждение Краснодара», — рассказал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Адыгея Андрей Колесник.

По его словам, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ведомства.

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