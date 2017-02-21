В поселке Забойском школьники изучили историю Масленицы

В поселке Забойском Славянского района в феврале школьники на уроках продегустировали блины и узнали все о традициях Масленицы.

Самый ароматный и вкусный логотип появится в олимпийской столице. Эмблему «Сочи Парка» выложат из 1,5 тыс. блинов с клубникой и вишней. Композиция претендует на российский рекорд. После всех формальностей ее разберут и угостят прохожих.

В Славянском районе выходных дожидаться не стали. В школе поселка Забойского уже попробовали блины и познакомились с историей праздника.

«Я думаю, что все удалось, у нас получилось исполнить то, что мы хотели. Самое главное то, что все наелись, повеселились, натанцевались», — сказала ученица школы № 20 поселка Забойского Ирина Загородняя.

На время праздника школьный спортзал превратился в парк развлечений. Дети танцевали, пели, участвовали в разных состязаниях. Пригласили на проводы зимы и родителей. Гулянья собрали около 300 человек.

В эти выходные масленица пройдет по всему краю. Для гостей в Абрау-Дюрсо состоятся соревнования на самую звонкую частушку и богатырские забавы: от метания метел до женского дефиле с коромыслами. В Анапе проведут конкурс на самый ажурный блин. А в Краснодаре масленицу встретят во всех городских парках. Там можно будет принять участие в боях на подушках, побегать в мешках и на метелках, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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