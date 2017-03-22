В поселке Знаменском прошло мероприятие «Папа, мама, я — спортивная семья»

Жители Кубани продолжают сдавать нормативы ГТО. В марте в поселке Знаменском на фестивале «Папа, мама, я — спортивная семья» попробовали свои силы родители и их дети.

— Мы хотим привить детям здоровый образ жизни, чтобы у них была закалка и духовная, и физическая. Поэтому для нас это очень важно. Просто интересно было узнать уровень своей подготовки, на что мы способны и к чему дальше стремиться.

Таких спортивных пап и мам пришло около 200. За время фестиваля они выполнили упражнения на пресс, прыжки в длину, подтягивания, отжимания и наклоны вперед.

«Самое главное, что мы сегодня перешли в стадию шаговой доступности. Каждое общеобразовательное учреждение Краснодара является местом тестирования. В каждой школе сейчас мы обучаем учителей по физической культуре и спорту, чтобы они в рамках заданий могли принимать эти нормы ГТО», — сказал начальник управления по физической культуре и спорту Краснодара Анатолий Мирошников.

Следующий этап — нормативы на выбор. Сдать родителям их надо до середины апреля, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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