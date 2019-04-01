В последние годы из-за потепления в Сочи появились новые виды чаек

На курорте живут и зимуют около 200 видов птиц.

В последние три года наблюдается появление новых видов. Это связано с изменением климата, потеплением, рассказал ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Петр Тильба.

Появились новые виды чайки, такие как восточная клуша, морская и средиземноморская.

«Только вот средиземноморскую чайку пугают новостройки, поэтому она гнездится в домах старой постройки», — отметил Тильба.

По его словам, в новых домах, где часто по крышам ходят люди, размещая рекламные баннеры, шумно, а средиземноморская чайка любит тишину.

Также в последнее время в Сочи останавливается египетская цапля, которая занесена в Красную книгу России. На курорт стала прилетать савка — редкая утка, занесенная в международную Красную книгу. На территории Сочинского национального парка заметили прилет стаи серых журавлей, сообщает «Интерфакс».