В пострадавшем от ЧС Туапсинском районе от кишечных инфекций привили 3 тыс. человек

В подтопленных населенных пунктах продолжается вакцинация пострадавших жителей.

Проводится вакцинация и фагирование жителей от дизентерии, брюшного тифа и гепатита А. Прививки делают во время обхода дворов, а также в пунктах временного размещения эвакуированных из зоны бедствия.

В районе работают 30 врачебно-сестринских бригад, психологи психоневрологического диспансера Туапсе, МЧС и специалисты министерства здравоохранения Краснодарского края и центра медицины катастроф, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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