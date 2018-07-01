В пострадавших от града станицах на Кубани восстановили энергоснабжение

Бригады «Кубаньэнерго» восстановили энергоснабжение станицы Новокорсунской, которая 30 июня больше всего пострадала от сильного града. Подача электроэнергии возобновлена и в других населенных пунктах.

«Энергетики устранили повреждения на линиях электропередачи распределительной сети 6-10 кВ и обеспечили подачу электроэнергии потребителям. Одновременно специалисты энергокомпании отрабатывают отдельные заявки, поступающие от бытовых потребителей и ведут осмотр линий», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Бригады «Кубаньэнерго» в течение всей минувшей ночи и утра вели восстановительные работы в ряде населенных пунктов Тимашевского, Брюховецкого, Кореновского и Павловского районов края. Для оперативного подключения потребителей в первые часы после непогоды были использованы 27 резервных источника энергоснабжения. Суммарно в восстановительных работах задействовали более 200 человек в составе 60 бригад и свыше 50 единиц спецтехники.

Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго»: 8-800-100-15-52.

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