В пострадавших от непогоды районах Кубани продолжаются восстановительные работы

В Тимашевском, Павловском и Брюховецком районах все системы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме, продолжается расчистка территорий, ремонтируются крыши домов.

Местные власти регулярно докладывают о ходе восстановительных работ в краевой оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

По данным «Ситуационного центра» Тимашевского района, обследовано 1,6 тыс. пострадавших домов, пять социально-значимых объектов. Сформированы бригады по восстановлению поврежденных кровель. Волонтеры помогают жителям в уборке дворов от мусора. Всего было повалено около 300 деревьев, организован их вывоз. В ликвидации последствий стихии задействовано 269 человек и 33 единицы техники.

В Павловском районе обследовали 813 домов, составили 773 акта, работы продолжаются. Всего в муниципалитете пострадало девять социально-значимых объектов. Полностью или частично потерявших имущество не выявили. Службы распилили и вывезли более 200 деревьев. По данным отдела ГО и ЧС, в работах участвуют 87 человек личного состава и 16 единиц техники, до 450 человек и 20 единиц техники от хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

По сообщению администрации Брюховецкого района, в станице Батуринской отремонтировано 30 кровель частных домов из 88 поврежденных. Работа комиссий по оценке причиненного ущерба продолжается. Идет расчистка населенных пунктов от поваленных деревьев — вывезено 160 куб. м лесоматериала, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за дождя, града и шквалистого ветра 30 июня произошло аварийное отключение электроэнергии, газоснабжения, а также повреждение сельхозугодий и кровель домов на территории четырех районов. В пострадавших от града станицах на Кубани восстановили энергоснабжение.

В Тимашевском районе после града в пункт временного размещения обратились 11 человек. Пострадавшим от непогоды жителям Кубани выплатят компенсации. На Кубани на компенсации пострадавшим в результате ЧС выделили около 150 млн рублей. В ликвидации последствий выпадения града на Кубани задействовали 300 человек.

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