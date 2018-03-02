В пожаре под Новороссийском погиб 47-летний мужчина

Это произошло утром 28 февраля на улице Гагарина в селе Владимировка.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило в МЧС в 6:31. В 6:36 на место прибыли семь человек личного состава и две единицы техники. Оказалось, что в доме горят вещи и мебель. В 6:42 огонь локализовали, в 6:55 — ликвидировали. Площадь возгорания составила 25 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Погиб хозяин дома.

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