В правительстве РФ исключили возможность госрегулирования цен на топливо

Об этом 3 ноября заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Заместитель председателя правительства напомнил, что с подобной практикой в стране уже сталкивались: госрегулирование привело к очередям за бензином. По мнению Козака, в России такой способ воздействия на нефтяной рынок «скорее, невозможен». Подобному воздействию властей станет противоречить сложившаяся за 30 лет структура рынка.

«Либо мы через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит. Сейчас кабмин хочет найти прозрачный рыночный механизм регулирования рынка бензина. Мы изучаем разный опыт, работаем над этим вместе с нефтяной отраслью», — цитирует замглавы правительства РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кабмин договорился с производителями топлива об удержании цен на уровне июньских до конца 2018 года. По состоянию на 1 ноября компании выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизтопливо.

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