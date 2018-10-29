В Правительстве РФ предложили создать законопроект о запрете шапито

Пока же их деятельность строго не регламентирована.

Работать передвижные цирки обязаны по общим правилам. Их утвердили еще в 1977 году. Защитных сеток должно быть две, зрителей должны постоянно предупреждать об опасности. Если даже кто-то поднялся с места, к нему тут же обязан подойти ответственный работник и усадить обратно в кресло. Однако в шапито эти нормы нередко нарушают, говорят работники стационарных цирков.

«В стационарных цирках инцидента, как произошел в Успенском районе, не было бы. Я хочу сказать: люди, ходите в нормальные стационарные цирки. У вас есть краевой хороший цирк. Я агитирую, чтобы был всегда, в любом шапито, человек, ответственный за технику безопасности», — сказал дрессировщик Ренат Касеев.

Лучше стационарные цирки и тем, что животные там спокойнее. Они реже переезжают и живут в более подходящих условиях. А пока в России нет закона о деятельности шапито, часть ответственности за собственную безопасность лежит на самих зрителях.

Если еще до начала представления вы заметили, что правила нарушают, лучше не рисковать и покинуть зал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 октября в селе Успенском во время представления с дикими животными в передвижном цирке львица через ограждение набросилась на четырехлетнего ребенка, который сидел в первом ряду. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил минздраву региона оказать пострадавшей необходимую медицинскую помощь. Девочку оперативно доставили в Успенскую ЦРБ. Ребенка сразу прооперировали. Сейчас состояние пациентки стабильное. На Кубани по делу о нападении львицы на девочку задержали директора цирка.

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