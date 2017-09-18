В Правительстве РФ приняли решение о повышении акцизов на топливо

Повышение пройдет в два этапа — с 1 января и с 1 июля. Оба раза цена повысится на 50 копеек за литр.

При этом Налоговый кодекс предусматривает индексацию акцизов на инфляцию в 4%: не более 30 копеек для бензина и не более 23 копеек для дизельного топлива.

Как рассказали федеральные чиновники, повышение принесет в бюджет до 60 млрд рублей. Предполагалось, что индексация сборов на инфляцию добавит 25 млрд рублей. По их словам, решение об увеличении акцизов вряд ли изменится, но может быть отложено перед президентскими выборами.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отмены транспортного налога в случае повышения акциза на бензин. По ее мнению, это было бы хорошей мерой для поддержки пенсионеров и ветеранов, которые пользуются автомобилями в теплое время года, сообщает «Интерфакс».

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