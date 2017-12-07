В Правительстве РФ рассмотрят законопроект о бесплатной перевозке учащихся до школ

Правительство России 7 декабря обсудит проект закона, который предполагает возложить обязанности по организации бесплатной перевозки учащихся на муниципальные районы или городские округа, если в этих районах или округах не доступны необходимые образовательные учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров. Уточняется, что изменения вносятся в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Законопроект «позволит внести изменения, направленные на установление надлежащих нормативных условий исполнения полномочия по организации бесплатной перевозки обучающихся в образовательных организациях, а также источников и порядка финансирования такой деятельности», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Законопроект рассмотрен и одобрен 4 декабря 2017 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности, сообщает РИА «Новости».

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