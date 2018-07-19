В Правительстве РФ разработают правила для сервисов совместных поездок

В Правительстве РФ начали разрабатывать правила для сервисов совместных автомобильных поездок, таких как BlaBlaCar, при которых пассажиры компенсируют часть расходов водителю.

Вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу, которая займется урегулированием правоотношений при совместных поездках с компенсацией пассажирами части расходов водителей (карпулинг или райдшеринг). Минтранс ранее сам обратился в правительство с предложением рассмотреть вопрос регулирования райдшеринга. В министерстве считают, что в основу новых правил могут лечь предложения французского сервиса BlaBlaCar, ранее столкнувшегося с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках.

В правительстве считают, что в рабочую группу должны войти представители властей, общественных организаций и участников рынка.

Отсутствие регулирования сервисов совместных поездок может приводить к незаконному предпринимательству и нарушению требований безопасности пассажиров.

Интернет-сервис BlaBlaCar, через который можно найти попутчиков для междугородных поездок на автомобиле, считается крупнейшей компанией на рынке карпулинга в России.

В 2017 году сервис столкнулся с претензиями прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края, посчитавшей, что компания предоставляет услуги пользователям, которые занимаются коммерческими перевозками без лицензии. Районный суд 12 сентября 2017 года поддержал требования прокуратуры, признав информацию на сайте BlaBlaCar запрещенной, но апелляция 19 декабря отменила это решение, и сервису удалось избежать блокировки.

В России около десятка онлайн-сервисов попутчиков и около трети водителей на них — «бомбилы», которые выполняют регулярные перевозки между городами и регионами, уверен президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран. По его мнению, введение регулирования сервисов попутчиков вернет на рынок регулярных междугородных автобусных перевозок около 20% пассажиропотока, который был «украден» такими сервисами, пишет «Коммерсант».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Тимашевский районный суд Краснодарского края 12 сентября признал запрещенными сведения о совместных поездках на автотранспорте (райдшеринг), распространяемые на сайте Blablacar.ru. Российский оператор ресурса ООО «Комьюто Рус» обжаловал приговор.

Краснодарский краевой суд 19 декабря 2017 года отменил решение о запрете сервиса BlaBlaCar.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник