В преддверии 23 Февраля Первышов посетил краснодарский военный госпиталь

Глава города приехал в 419-й окружной военный клинический госпиталь Министерства обороны РФ в Краснодаре, чтобы поздравить персонал и пациентов с наступающим Днем защитника Отечества.

«Традиции поздравлять воинов, которые проходят лечение в этом госпитале, накануне Дня защитника Отечества — уже 25 лет. За годы существования здесь помогли многим солдатам и офицерам. Желаю всем вам и российским военным, находящимся на лечении, скорейшего выздоровления», — сказал Евгений Первышов.

Глава города вместе с заместителем начальника госпиталя Юрием Сикорским посетил клуб военного медучреждения. Он поздравил с наступающим праздником находящихся на лечении военнослужащих и подарил технику для нужд госпиталя.

Накануне в администрации Краснодара прошло городское собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Глава города Евгений Первышов и председатель городской думы Вера Галушко поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, участников локальных войн, военнослужащих Краснодарского военного гарнизона с наступающим праздником, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Вернуться на ленту

Источник