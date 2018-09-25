В преддверии «Формулы-1» гонщики высказали мнение о трассе в Сочи

Пилоты оценили гоночную трассу «Сочи Автодрома» и рассказали, чем им запомнились предыдущие гонки в городе-курорте.

«Выступление перед родными трибунами доставляет мне большое удовольствие. Меня поддерживает вся страна. Но в то же время уикенд будет напряженным. Будет много работы, гораздо больше по сравнению с другими этапами. Я знаю, что будет сложно, но все равно с нетерпением жду начала уикенда», — отметил российский пилот Сергей Сироткин из британской команды Williams.

Большинство гонщиков сошлось на том, что трек в Олимпийском парке — это интересная трасса с непростыми поворотами, что делает нелегкой задачей прохождение идеального круга.

«»Сочи Автодром» — очень техничная и сложная трасса. Здесь есть несколько поворотов с отрицательным профилем, что является определенным вызовом для пилотов», — отметил пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо.

По словам Себастьяна Феттеля из Ferrari, на трассе много 90-градусных поворотов, у нее плавная конфигурация и нет жестких торможений. Обгонять на ней нелегко.

«Трасса расположена в Олимпийском парке и осталась после Олимпиады, которая прошла несколько лет назад, так что мы проезжаем мимо разных стадионов — это по-своему уникальная особенность. Мне очень понравился прием — в предыдущие три года каждый раз на трибунах собиралось много зрителей. Мне нравится выступать в России», — добавил он.

Об отличной организации «королевских гонок» говорили Лэнс Стролл, Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо. Они отметили также большое количество болельщиков на трибунах.

«За предыдущие визиты в Россию на меня большое впечатление произвели люди, очень дружелюбные и приветливые, и они очень гордятся тем, что в их стране проводится этап «Формулы-1». Русская культура также великолепна, история этой страны впечатляет», — цитирует пилота команды Racing Point Force India Серхио Переса пресс-служба «Сочи Автодрома».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Гран-при России «Формулы-1» пройдет 28-30 сентября в Сочи. Из-за гонок ограничат движение на прилегающих к Олимпийскому парку дорогах.

В Олимпийском парке на время «Формулы-1» введут специальный режим безопасности. В дни проведения гонок в Сочи будут дежурить 170 медиков.

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