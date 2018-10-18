В преддверии холодов в России усилили контроль над соцобъектами

Роспотребнадзор усилил надзор за санитарно-гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры, в том числе за соблюдением температурного режима.

Об этом сообщается на сайте ведомства. Усиление связано с похолоданием и началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ.

В число соцобъектов входят медицинские, образовательные организации, учреждения социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также дома-интернаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для детских садов температура воздуха по нормативу может колебаться от 19 до 23 °C — в зависимости от назначения помещения. Температура в больничных палатах не должна опускаться ниже 20 °C. В школах допускается от 18 до 24 °C. Для пожилых людей норматив температуры воздуха — 20-22 °C.

Во время исследования гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях специалисты Роспотребнадзора будут также проверять исправность и функционирование систем отопления, эффективность работы нагревательного и отопительного оборудования.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 19 октября в Краснодарском крае синоптики прогнозируют дожди и резкое похолодание.

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