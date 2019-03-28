В предприятия Апшеронского района в прошлом году инвестировали 312 млн рублей

На открытой сессии Совета муниципалитета подвели итоги о проделанной работе за 2018-й.

Глава Апшеронского района Олег Цыпкин рассказал, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил 312 млн рублей. Это пищевая промышленность, сельское хозяйство, санаторно-курортная отрасль, строительство, розничная торговля.

По словам Цыпкина, доля промышленного производства в районе составляет более 30%, в отрасли преобладают обработка древесины и производство изделий из дерева. Обрабатывающие предприятия в 2018 году отгрузили товаров собственного производства на сумму около 400 млн рублей.

Среди достижений в социальной сфере — строительство и сдача в эксплуатацию многоквартирного дома, где жилье получили 23 человека из числа детей-сирот. В станице Кабардинской появилась амбулатория для того, чтобы жители поселения получили качественную и своевременную медицинскую помощь. Отремонтированы сельские Дома культуры в станице Кубанской и поселке Новая Поляна, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.