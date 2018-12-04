В превышении полномочий обвинили руководство амурской колонии, где содержится Цеповяз

Об этом 4 декабря сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Руководство колонии обвиняют в превышении должностных полномочий по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Детали расследования в ведомстве раскрывать не стали.

«Вопросы пока, конечно, к следствию», — сказал Куренной.

Он добавил, что прокуратура также внесла начальнику управления ФСИН по Амурской области представление на устранение нарушений закона.

«Мы неоднократно проводили проверку в колонии № 3. Действительно, был установлен факт совершения должностными лицами действий в интересах Цеповяза», — цитирует прокурора «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФСИН РФ передала в СК материалы проверки по фотографиям осужденного на 20 лет по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, который ест крабов и шашлыки в колонии. Публикация фотографий осужденного по делу кущевской банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он жарит шашлык в колонии, может быть связана с семейным конфликтом вокруг имущества бизнесмена. Об этом сообщил адвокат Цеповяза Эльбрус Муртазов.

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить колонию, в которой член банды Цапков ел крабов.

ФСИН прокомментировала видео из колонии Цеповяза, на котором заключенные сидят в комнате с мягкой мебелью и телевизором. Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче».

Адвокат сообщил, что экс-супруга Цеповяза не передавала ему в колонию шашлыки и крабов. Цеповяза поместили в штрафной изолятор. Цеповяз планирует подать иск о клевете. Адвокат осужденного 8 ноября заявил о том, что фото с крабами и шашлыками были сделаны не в колонии.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.

Ранее адвокат Цеповяза сообщал, что в 2015 году супруга осужденного убеждала его заключить брачный контракт, по которому все имущество переходит к ней, и расторгнуть брак, угрожая в противном случае бросить мужа в колонии. В 2017 году брак был расторгнут, по условиям договора все совместно нажитое имущество, в том числе агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки стали принадлежать Наталье Цеповяз.

В июле 2018 года Кущевский районный суд Краснодарского края отклонил жалобу Цеповяза о признании брачного договора недействительным и признания его права на половину совместно нажитого имущества. Адвокат заявил о намерении обжаловать это решение.

В прокуратуре рассказали, что администрация колонии предоставляла Цеповязу незаконные привилегии. В отношении сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, возбудили уголовное дело. По словам адвоката, Цеповяза 11 ноября должны были перевести из ШИЗО в камеру.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник