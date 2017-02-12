В пригороде Краснодара перезахоронили останки 12 советских солдат

В станице Старокорсунской в пригороде Краснодара 12 февраля перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны.

Глава Краснодара Евгений Первышов напомнил о том, что 11 февраля 1943 года шли бои за станицу Старокорсунскую, а 12 февраля освободили Краснодар.

«Победа далась высокой ценой, и перед всеми участниками Великой Отечественной войны мы в неоплатном долгу. Всем известна фраза Александра Суворова: «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». И сегодня мы делаем еще один шаг к тому, чтобы ее завершить. Вечная слава героям Великой Отечественной», — отметил мэр.

В траурной церемонии, которая состоялась в центре станицы на территории сквера у братской могилы возле памятника станичникам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, приняли участие жители Старокорсунской, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Краснодарского военного гарнизона, представители молодежных патриотических объединений, члены поисковой общественной организации «Набат», поисковой группы «Обелиск» станицы Старокорсунской, казаки.

С инициативой проведения перезахоронения выступила поисковая группа «Набат», участники которой обнаружили останки воинов.

Руководитель группы Алексей Стадник пояснил, что останки были найдены в 3 км севернее станицы Старокорсунской. Именных предметов, позволяющих идентифицировать личности солдат, обнаружить не удалось.

После отпевания гроб под оружейные залпы и гимн России опустили в братскую могилу в сквере. Затем участники траурного митинга возложили венки и цветы к памятнику станичникам, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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