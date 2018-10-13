В пригороде Краснодара произошел крупный пожар площадью около 2,5 тыс. кв. метров

ЧП произошло в ночь 12 с на 13 октября на хуторе Ленина. В ликвидации возгорания задействовали практически все пожарные подразделения города. Для дежурства в городе привлекли расчеты из Адыгеи.

В 00:29 на пульт дежурного Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании складского помещения, расположенного на хуторе Ленина. К месту направли дежурные подразделения МЧС России. Общая площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В 00:40 первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП. Пожару был присвоен высокий уровень сложности. Организовали сбор аэромобильной группы Краснодарского края. На месте работала оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по краю и служба пожаротушения МЧС.

Пожар локализовали около 3:36, а к 04:13 ликвидиовали открытое горение. Полностью потушили возгорание в 6:40.

Всего в тушении задействовали 204 человека личного состава, 45 единиц техники, в том числе от МЧС России — 167 человек личного состава, 33 единицы техники.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причину и причиненный ущерб выяснят специалисты управления надзорной деятельности и испытательной пожарной лабораторией в установленные законом сроки.

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

Фото «Кубань 24»

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