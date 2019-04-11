В пригороде Краснодара у должников стали отключать воду

Прекращение водоснабжение коснулось целой группы потребителей, задолженность которых превысила 250 тыс. рублей.

«Краснодар Водоканал» отключил от водоснабжения жителей хутора Ленина, которые накопили большие долги за воду. Перед отключением специалисты организации несколько раз оповещали абонентов о необходимости погасить долги. В настоящее время у судебных находятся 643 исполнительных документа на взыскание долгов за водоснабжение. В число должников попали ТСЖ, индивидуальные потребители и управляющие компании.

С начала 2019 года задолженность городских управляющих компаний перед ресурсниками составляет 1,7 млрд рублей. Задолженность жителей, имеющих прямые договора с ресурсоснабжающими организациями, составляет 866,5 млн рублей. Главной причиной возникновения долгов является низкая платежная дисциплина со стороны ЖСК и собственников помещений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.