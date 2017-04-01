В Прикубанском округе Краснодара открыли начальную школу на 400 мест

В Прикубанском округе Краснодара 1 апреля состоялось открытие начальной школы на 400 учеников.

В церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Анна Минькова и мэр Краснодара Евгений Первышов.

Трехэтажное здание является пристройкой к общеобразовательной школе № 66. Площадь составляет более 3 тыс. к. м. Возводить школу начали в апреле прошлого года. В здании оборудовали 16 учебных классов, столовую, спортивный и актовый залы, медицинские кабинеты. Рядом со школой сделали новую спортивную площадку.

Это первая школа в крае, возведенная по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых учебных мест в образовательных организациях». На строительство и закупку оборудования из бюджетов всех уровней выделили около 360 млн рублей.

Минькова от имени губернатора Вениамина Кондратьева поздравила учителей, учеников и родителей с открытием. Она отметила значимость события для всего края.

«Впервые за много лет мы сдаем школу, которая отвечает самым современным стандартам и требованиям. Это действительно школа XXI века», — отметила вице-губернатор.

Она поблагодарила строителей, которые качественно и в срок выполнили работы.

«И, конечно, спасибо родителям, которые верили, что их дети очень скоро пойдут в новую школу. Надеюсь, она станет не просто местом, где ученики будут получать знания и отметки, но родным домом, школой, в которую действительно хочется приходить», — сказала Минькова.

Мэр Краснодара отметил поддержку власти региона и лично губернатора в создании новых учебных мест в городе.

«Развитие школьного и дошкольного образования — в приоритете у губернатора. Перед нами ставят задачи почти в трехлетний срок решить вопросы с наличием мест в образовательных учреждениях. Это серьезные задачи, но они выполнимы», — пояснил Первышов.

Он уточнил, что город активно участвует в госпрограммах, а также привлекает коммерческие структуры, которые берут на себя ответственность по строительству школ и детских садов.

После церемонии открытия Минькова и Первышов осмотрели территорию школы. Особое внимание вице-губернатор уделила новой спортивной площадке. По словам Миньковой, ее появление ценно для всего Прикубанского округа.

«Школьный стадион — это центр притяжения для всего микрорайона. Важно, чтобы все жители могли здесь заниматься, это принципиально», — подчеркнула замглавы Кубани.

Она поручила проработать этот вопрос, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Краснодаром на хуторе Ленина завершают строительство школы. Сейчас здание школы полностью достроено, в нем завершают остекление, по периметру территории установлено ограждение.

Глава Краснодара Евгений Первышов 22 марта побывал в детских садах Юбилейного микрорайона. На их территориях начали возводить пристройки.

На Кубани в этом году начнется строительство восьми социальных объектов: двух детских садов в Краснодаре и шести школ в районах.

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