В Прикубанском округе Краснодара открыли два детских сада на 150 и 250 мест

Учреждения расположены в микрорайонах «Панорама» и «Губернский».

«Новые детские сады — комфортные и красивые, построены быстро, по самым современным технологиям. Они необходимы в этих развивающихся микрорайонах», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава Краснодара вручил символические ключи от детских садов заведующим Галине Игнатовой и Ларисе Новиковой. Затем мэру показали коридоры, групповые комнаты, музыкальные и спортивные залы, медицинские и пищеблоки. Он оценил оснащение игровых комнат и спален, пообщался с воспитателями. В учреждениях есть кабинеты логопеда и педагога-психолога, уголок кубанского быта.

На прилегающей территории находятся веранды и прогулочные зоны. Установлены системы видеонаблюдения, работающие в онлайн-режиме.

«В этих садах создали все необходимые условия для комфортного пребывания детей, организации образовательного процесса. Они полностью укомплектованы кадрами и уже начали работать», — сказала вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова.

Деньги на выкуп детских садов выделили по программе «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения». Вместе со строительством выполнили благоустройство прилегающей территории, установили теневые навесы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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