В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение света

Электричество отключили 11 октября около 19:00. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение.

Работы по восстановлению электроснабжения идут в различных микрорайонах города.

«Из-за аварийных отключений на трех подстанциях — «ЗИП», «Тургеневская» и «Северо-Восточная» — обесточенными оказались несколько десятков подстанций, в основном — в Прикубанском внутригородском округе. В настоящее время аварийные бригады занимаются устранением повреждений, работы ведутся под контролем департамента городского хозяйства и ТЭК», — сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Без света временно остались улицы Московская, Тополиная, имени Есенина, имени Прокофьева, Агрохимическая, имени Дунаевского. Здесь повреждение выявлено и устранено, ведется поэтапное возобновление подачи электроснабжения.

Из-за аварии нет электричества в домах в границах улиц Каляева, Воровского, Гагарина, Тургенева, Атарбекова, Олимпийской, Герцена и Фестивальной, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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