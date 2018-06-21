В Приморье будут судить мужчину, задушившего женщину на Кубани

Вместе с ним перед судом предстанет его бывшая жена из Краснодарского края, которая обвиняется в незаконном лишении свободы человека.

По версии следствия, мужчина скрывался от правосудия у своей бывшей жены, жительницы Кубани. Женщина попросила помочь ее родственнице избавиться от наркотической зависимости. Вдвоем они заперли родственницу в квартире. В один из дней мужчина поругался с пленницей и в пылу ссоры задушил ее подушкой.

Соучастников задержали и отправили в Приморье, где мужчину разыскивали за другие преступления — он с приятелем похитил в Таиланде мужчину и вымогал у него деньги. Когда тот отказался, злоумышленники заставили гражданскую жену жертвы снять в банкомате 100 тыс. долларов и около 100 тыс. батов.

Соучастника по преступлениям в Таиланде до сих пор разыскивает полиция, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

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