В Приморско-Ахтарском районе прошла эстафета «Навстречу ЧМ по футболу в Сочи»

В Приморско-Ахтарском районе в апреле состоялась эстафета Всекубанской акции «Навстречу Чемпионату мира по футболу в городе Сочи!».

Спортивный праздник состоялся в районном спорткомплексе «Лидер», на него собрались делегации сельских поселений муниципалитета, спортсмены, ветераны, учащиеся спортивных школ района. Гостей и участников приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков, замглавы района Евгений Путинцев и футболист команды «Кубань» 1990-х годов Сергей Лысенко.

«На реконструированном стадионе «Фишт» 28 марта прошла первая игра сборной команды России. Мы увидели хороший футбол, отличное зрелище, азартную игру и прекрасную подготовку к матчу. Стадион готов, готовы все болельщики и вся Россия. Мы давно зарекомендовали себя активной площадкой по проведению соревнований различного уровня. Кубок Конфедераций, который пройдет через два месяца, станет этому еще одним доказательством», — подчеркнул Вадим Пермяков.

Флаг акции от предыдущей территории — Калининского района — передал чемпион России среди клубов любительской футбольной лиги Юрий Капуста.

Футболист Сергей Лысенко передал представителям муниципалитета памятный футбольный мяч Всекубанской акции в поддержку Чемпионата мира по футболу 2018 года. Во время праздника состоялся парад делегаций спортивных школ и поселений района. Мероприятие завершилось матчами по мини-футболу.

Муниципалитет стал уже 18-й территорией, где прошла акция. Всего же она охватит 44 муниципальных образованиях края, а завершится в мае 2018 года в Сочи. Следующая акция пройдет в Брюховецком районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», предыдущая эстафета состоялась 18 марта в детско-юношеской спортивной школе станицы Калининской.

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