В Приморско-Ахтарске мужчина пытался ограбить девушку и во время погони бросил в нее камень

Злоумышленника, который нападал на женщин по ночам, задержали сотрудники Росгвардии.

Утром сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицу Октябрьскую и заметили бегущую по дороге девушку. Она звала на помощь, за ней гнался мужчина. При виде патрульного автомобиля гражданин попытался скрыться, его задержали и передали сотрудникам полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

По словам девушки, она возвращалась домой. На улице 50 лет Октября к ней подошел неизвестный. Испугавшись, девушка побежала, мужчина стал ее преследовать, угрожал ей убийством, а затем бросил в нее камень.

Задержанным оказался 32-летний местный житель. Известно, что ранее он уже был судим за серию краж. Выяснилось, что мужчина в течение нескольких месяцев по вечерам нападал на женщин, похищал сумки и скрывался. Кроме того, он причастен к трем кражам из домов. У него дома нашли и изъяли часть похищенного имущества, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Мужчину поместили в ИВС, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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