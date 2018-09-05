В Приморско-Ахтарске открыли многофункциональную спортплощадку

Она появилась во дворе школы № 18. Играть в мини-футбол, волейбол и стритбол здесь будут не только ученики. По вечерам сюда смогут приходить и взрослые.

На площадке постелили прорезиненное покрытие, есть специальная разметка. Во время торжественного открытия свои таланты продемонстрировали юные атлеты. Ученикам школы, успешно сдавшим нормы ГТО, вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».

«Я надеюсь, ребята, что эта площадка станет любимым местом вашего пребывания. А теперь вы должны дать обещание, что у нас будет больше новых побед», — сказала директор школы № 18 Приморско-Ахтарска Марина Бурун.

Открытия площадки ждали целых девять лет. Ее возвели по краевой программе «Развитие физической культуры и спорта». Строительство обошлось почти в 3,5 млн рублей. Расходы пополам поделили региональная казна и муниципальный бюджет. Сейчас на Кубани работают уже 580 таких многофункциональных площадок. До конца года их станет на 11 больше. Кроме того, в 2018 году в планах строительство 18 малобюджетных спортивных комплексов.

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