В Приморско-Ахтарске военным после голосования на выборах вручили награды

В день голосования за президента России трое жителей Приморско-Ахтарского района не только выполнили свой гражданский долг, но и получили медали за боевые подвиги.
Никита Росошенко и Давид Касьянов — участники военной операции в Сирии. Героев пригласили на их избирательные участки. А к Сергею Бабушкину пришли на рабочее место — он член избирательной комиссии. Ему вручили наградное удостоверение ордена Красной Звезды.
Награда предназначалась его отцу, который отличился в годы Великой Отечественной войны, однако сам он при жизни ордена не дождался, потому что документы долгое время находились в архивах. Теперь память о подвиге предка будет храниться в семье Бабушкиных.
«От всей души поздравляю, огромное спасибо за то, что вы добились этого, и награда нашла хоть не самого героя, но его сына», — сказал военком Приморско-Ахтарского района Константин Цуканов.
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Выборы президента России
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