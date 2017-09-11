В Приморско-Ахтарском районе на площади 2,3 га выявили незаконную свалку

Администрация Ольгинского сельского поселения должна выплатить штрафы на общую сумму 50 тыс. рублей.

Специалисты земельного надзора провели внеплановую проверку. На участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащему администрации Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, обнаружили несанкционированное размещение отходов производства и потребления. Площадь захламленного участка составила 2,3 га.

Во время проверки отобрали образцы почвы для исследования на химико-токсикологические загрязнения и остаточное содержание пестицидов. В них выявили превышение содержания нитратов и марганца.

Это является нарушением Земельного кодекса. Администрации поселения уже выдали предписание об устранении нарушений земельного законодательства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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