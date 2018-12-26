Смертельная авария произошла 25 декабря около 20:00 в районе 43-го километра автодороги Тимашевск — Приморско-Ахтарск.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200 не заметил в темноте идущего по проезжей части в том же направлении 29-летнего пешехода, потому что на его одежде не было светоотражающих элементов.

Внедорожник сбил мужчину. От полученных травм он погиб на месте происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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