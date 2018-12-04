В Приморско-Ахтарском районе правоохранители поймали 11 браконьеров

У них изъяли 40 лесковых сетей протяженностью 300 м, моторную лодку и более 2 тыс. особей промысловых рыб общим весом 530 кг.

Браконьеров поймали на берегу Азовского моря и Бейсугского лимана. Для дальнейшего разбирательства 11 подозреваемых росгвардейцы передали сотрудникам полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В отношении двоих рыбаков полицейские составили административные материалы по статье «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный вылов водных биоресурсов. Санкции по этой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на два года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

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