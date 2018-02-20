В Приморско-Ахтарском районе произошло землетрясение магнитудой 3,8

Его зафиксировали в поселке Свободном 20 февраля в 11:00.

Магнитуда составила 3,8. Информацию о землетрясении подтвердили в геофизической службе РАН Обнинска, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Толчки ощущались в поселках Свободном, Ахтарском, Приморском. Жертв и разрушений нет. Эвакуации населения не было. Объекты жизнеобеспечения и экономики работают в штатном режиме.

Ситуацию контролирует Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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