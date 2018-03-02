В Приморско-Ахтарском районе в 2019 году откроют школу на 350 мест

Строительство социального объекта 2 марта проинспектировал вице-губернатор Игорь Галась.

Работы на объекте стартовали 1 марта. Планируется, что занятия в школе начнутся 1 сентября 2019 года.

«Здесь когда-то уже стояла школа, и при формировании проекта новой было принято решение сохранить в нем архитектурный облик предшественницы», — сказал глава района Максим Бондаренко.

На строительство школы направили более 517 млн рублей. При этом 95% выделяется из краевого бюджета, 5% — из муниципального.

«Это будет современная школа, с новейшим оборудованием, с точки зрения оснащенности — школа 21 века. Считаю, что она даст дополнительный импульс для развития образования в целом в районе», — отметил заместитель главы региона Игорь Галась.

На открытой сессии совета района Галась сообщил, что во втором полугодии этого года планируют начать реконструкцию детской юношеской спортивной школы в Приморско-Ахтарске. Также предполагается строительство сельского клуба в станице Приазовской. Необходимо предусмотреть средства для ремонта районного Дома культуры.

Вице-губернатор подчеркнул, что в целом у района хорошие перспективы. Несмотря на то, что последние годы экономические показатели снизились, потенциал у территории высокий.

«Надеюсь, что с новым главой этот потенциал будет реализовываться ускоренными темпами. Отмечу, что в новой стратегии Кубани до 2030 года району отведен отдельный проект «Ахтарские угодья», который рассчитан на формирование уникального туристического продукта», — цитирует Галася пресс-служба администрации Краснодарского края.

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