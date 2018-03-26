В Приморско-Ахтарском районе в доме обнаружили наркопритон

Ранее судимый 48-летний местный житель предоставлял свое жилище наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

В полицию сообщили, что в одном из домов собираются подозрительные лица, а вокруг стоит запах ацетона. В помещении полицейские задержали двоих местных жителей в возрасте 38 и 36 лет. Мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении задержанных составили административные протоколы об употреблении запрещенных средств, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При осмотре жилища сотрудники полиции обнаружили и изъяли предметы, используемые для изготовления наркотических средств, посуду и шприцы, а также сверток с растительной массой. По результатам проведенной экспертизы установили, что это марихуана.

Задержанный пояснил, что в качестве оплаты за аренду помещения он брал с постояльцев спиртное и продукты питания.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о содержании наркопритона. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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