В Приморско-Ахтарском районе восстановят после пожара бывшее здание спортшколы

С 2012 года оно не эксплуатировалось из-за аварийного состояния помещений.

В ночь с 13 на 14 августа в здании бывшей детско-юношеской спортивной школы произошел пожар. Кровля, деревянные перекрытия практически сгорели, турлучные стены повреждены. Пожарные тушили огонь несколько часов. Это затруднялось тем, что здание старое, имеет ветхий конструктив, что создавало сильное задымление.

В настоящее время следственные органы пожнадзора и полиции ведут расследование произошедшего ЧП, устанавливают причины и материальных ущерб для возбуждения уголовного дела.

С 2012 года здание не эксплуатируется. Воспитанники школы переведены для занятий в физкультурный комплекс «Лидер». Из муниципального бюджета было выделено 1,1 млн рублей для изготовления проектной документации по реконструкции детско-юношеской спортивной школы. В конце 2015 года здание передано в казну, а в марте 2016 года полностью отключено от коммуникаций и обесточено.

Запланировано участие муниципалитета в целевой программе и софинансирование с краевым бюджетом для строительства нового либо реконструкции старого здания спортшколы, сообщает пресс-служба администрации Приморско-Ахтарского района.

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