В Приморско-Ахтарском районе женщина убила спящего сожителя молотком

Преступление произошло 14 марта в поселке Огородном.

По данным следствия, 45-летняя женщина жила вместе с 40-летним сожителем, в день убийства они были дома и выпивали алкоголь. Во время застолья они поссорились, мужчина избил сожительницу, после этого они легли отдыхать. Спустя некоторое время женщина подошла к сожителю и пять раз ударила его молотком по голове. После этого она осознала свой поступок и вызвала скорую помощь и полицию. Пострадавшего госпитализировали, однако в результате полученных травм он скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве. Подозреваемую задержали и поместили под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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