В пробе керлингиста Крушельницкого обнаружили рекордную концентрацию мельдония

Спортивный арбитражный суд опубликовал детали допингового дела российского спортсмена.

В анализе, который спортсмен сдал 12 февраля, обнаружили 8 тыс. 069 нг/мл мельдония. На следующий день еще одно исследование показало снижение концентрации запрещенного вещества в организме – 5 тыс. 721 нг/мл.

Таким образом, в пробе Александра Крушельницкого зафиксировали рекордную концентрацию мельдония, который был запрещен в январе 2016 года.

Например, у теннисистки Марии Шараповой, которая отбывала 15-месячную дисквалификацию, обнаружили концентрацию в 890 нг/мл, а у конькобежца Павла Кулижникова, которого МОК не допустил до Игр-2018, всего 0,7 нг/мл.

Ранее сообщалось, что максимальное количество мельдония, зафиксированное в ходе исследований в лаборатории Кельна, составляло 1 тыс. 428 нг/мл, пишет Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее на допинге поймали российского керлингиста Александра Крушельницкого. Допинг-проба «Б» показала положительный результат на наличие мельдония в организме спортсмена. Керлингист опроверг употребление допинга на Олимпиаде.

Александра Крушельницкого и его партнершу Анастасию Брызгалову лишили бронзовых медалей ОИ-2018.

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