В продуктах питания экипажа нашли зараженную фасоль

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В Туапсе в морском порту города при проверке продуктов питания экипажа судна, в фасоли из Франции обнаружили карантинный объект. Наличие в продукте четырехпятнистой зерновки подтвердила проведенная экспертиза.

Зараженная фасоль была изолированы и опечатана. Капитану судна выдано предписание на запрет использования опасной продукции до выхода судна из территориальных вод России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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