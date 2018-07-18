В программе «Больше чем отдых» расскажут об экзотических зизифусах

Власти страны и региона делают все для комфортного отдыха туристов. Миллионы людей выбирают Геленджик не только из-за моря, солнца и пляжей. Здесь можно поправить здоровье в местных санаториях, полюбоваться водопадами, погулять в горах. В лесах можно полакомиться вкусными ягодами. Одни из них скоро станут новым символом Геленджика.

Село Пшада давно привлекает внимание историков и туристов неразгаданной до сих пор загадкой — дольменами. Долгие годы они считались визитной карточкой этой географической точки. Теперь у небольшого поселка появилась еще одна достопримечательность. По соседству с таинственными сооружениями растет уникальный сад зизифуса, он же унаби, он же китайский финик.

Эту ягоду зачастую путают с фиником обычным. Только вот ничего общего, кроме названия, у них нет. Настоящая родина зизифуса — Китай. Там его используют в народной медицине и даже называют деревом жизни. В ягоде содержится практически вся таблица Менделеева: кальций, магний, натрий — все, что необходимо человеческому организму. Из них делают чай и мед.

Пшадские кустарники довольно молодые. Самому старому не больше пяти лет. В прошлом году они начали плодоносить, первый урожай получился отменным. Пока сюда может забрести разве что случайный турист, заплутавший у дольменов. Но со временем хозяева сада планируют водить сюда гостей, рассказывать им о чудо-финике и его возможностях и сделать эти деревья еще одной точкой путешествия по Кубани.

Подробнее об экзотических зизифусах смотрите на телеканале «Кубань 24» в программе «Больше чем отдых. Новый сезон» 19 июля в 18:00.

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