В программе «Отдых с видом на горы» приняли участие 23 кубанские компании

Маркетинговую программу для привлечения туристов в горные районы края разработали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

В ней принимают участие туристические компании Кубани, которые предлагают активный отдых со скидкой в 40%.

«На сегодняшний день в программе участвуют 23 объекта. Это туристические базы из восьми районов края, которые расположены в горной и предгорной зонах. Это, конечно, Горячий Ключ, Северский, Крымский районы и другие территории», — рассказал начальник отдела министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края Георгий Груша.

Туристические программы рассчитаны примерно на два-три дня. Власти уверены, что предложение по сниженной стоимости не только увеличит поток туристов, но и повысит привлекательность кубанских курортов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программа «Отдых с видом на горы» стартовала на Кубани в феврале и будет действовать в течение всего года. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

На Кубани повторно запустят программу «Южная здравница».

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