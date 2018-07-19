В программу зимней Олимпиады-2022 включили семь новых дисциплин

Международный олимпийский комитет (МОК) добавил семь дисциплин в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Об этом говорится в сообщении МОК.

В программу включены: одиночные соревнования по женскому бобслею, смешанный командный турнир в прыжках на лыжах с трамплина, смешанные командные соревнования по фристайлу (лыжная акробатика), смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе, смешанная эстафета в шорт-треке, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр.

Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. В Олимпиаде в Пекине примут участие 2 тыс. 892 спортсменов. Отмечается, что квота женщин среди участников Игр выросла с 41% до 45,44%.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

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