В производство обуви в Новороссийске инвестируют более 700 млн рублей

В Новороссийске откроют производство обуви. Соответствующее соглашение заключили 28 февраля в рамках инвестфорума в Сочи.

Подписи под документом поставили вице-губернатор Кубани Сергей Алтухов, глава Новороссийска Игорь Дяченко и Виталий Чобану – заместитель генерального директора компании «Ветанна», которая входит в группу компаний «Брис-Босфор». Последняя выступила инициатором проекта. Компания занимается производством обуви более 17 лет, выпуская свыше 18 млн обуви в год.

Чобану пояснил, что в связи с открывшимися возможностями импортозамещения компания планирует расширить мощности, установить новые производственные линии и начать в крае производство новых линеек обуви. Реализацию проекта будет осуществлять ООО «Ветанна».

Планируется, что в результате реализации этого проекта с привлечением 737,9 млн рублей инвестиций в Новороссийске будет открыта новая площадка по производству импортозамещающих товаров, что позволит создать более 300 рабочих мест.

«На производственную мощность предприятие выйдет ориентировочно в 2018 году», — отметил Чобану.

Алтухов подчеркнул, что инвестиционный проект компании — значительный шаг для развития легкой промышленности региона.

«На Российском инвестиционном форуме краем была подписана дорожная карта по реализации проекта группы БТК, которая также объединяет предприятия легкой промышленности. Сегодня мы заключили соглашение по развитию обувного производства. Для нас очень важно, что эти процессы происходят параллельно. Развитие смежных отраслей, позволят уже в самом ближайшем будущем создать на территории Кубани хороший кластер легкой промышленности», — отметил вице-губернатор.

Он напомнил, что кубанские производители обуви уже занимают более трети российского рынка. Только в 2016 году рост производства этого вида продукции в крае в целом составил свыше 50%. Всего предприятиями региона было отгружено товаров собственного производства на сумму более 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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